العملات الأجنبية تواصل تراجعها في مصر

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع حيث انخفض اليورو والاستيرليني ،فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.



ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 32.92جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع مقابل 33.40جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 22 قرشا.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 37.91جنيه للشراء و 38.21جنيه للبيع مقارنة 38.51جنيه للبيع بتراجع 30 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.90جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع مقارنة 34.36جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 22 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.92 جنيه للشراء و33.18جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.91جنيه للشراء و 38.21جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.90جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.83جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

و بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.06جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع مقارنة و33.42 جنيه بتراجع 22 قرشا.

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.10جنيه للشراء و 38.27جنيه للبيع مقارنة 38.50 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 23 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34جنيه للشراء و34.17جنيه للبيع مقارنة و34.38 جنيه بتراجع 21 قرش .