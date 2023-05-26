الموت يخطف النجوم.. مطرب لبناني شهير وفنانة أمريكية الأبرز

شهدت الفترة الماضية وفاة عدد من النجوم في الوطن العربي والغربي، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم وتفاصيل عنهم من خلال التقرير التالي:

المطرب اللبناني محمد جمال

توفي مطرب لبناني شهير في لوس أنجلوس، بعد تعرضه لوعكة صحية في أحد المستشفيات، بعد اختفاء فترة طويلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب محمد جمال، وفاته عن عمر يناهز 89 عاما، وهو أحد أشهر المطربين والملحنين في الوطن العربي في الستينات والسبعينات والثمانينات.

محمد جمال ولد في مدينة طرابلس اللبنانية، عام 1934، وبدأت مواهبه الغنائية مبكرا، وتعلم عزف العود على يد والده، وبدأ نشاطه الفني في الإذاعة اللبنانية عام 1954 ثم سافر إلى القاهرة عام 1956.

وشارك محمد جمال في فيلم الأرملة الطروب، وفي فيلم هاء 3 عام 1961 إلى جانب رشدي أباظة وتوفيق الدقن وماهر العطار.

أحمد جوهر

توفي الفنان الكويتي أحمد جوهر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عاما، حسبما أعلنت الصحف الكويتية، ومر أحمد جوهر فى آخر أيامه بوعكة صحية استلزمت إيداعه فى العناية المركزة بأحد المستشفيات.



أحمد جوهر أنتج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددا من المسلسلات الشهيرة، واشتهر في فترة التسعينات ممثلا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

جان لويس مراد



رحل عن عالمنا المغني وكاتب الأغاني الفرنسي جان لويس مراد، عن عمر يناهز 71 عاما.

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، أن "مراد" ولد في 28 يناير عام 1952 في تشاماليريس، وقام بإصدار ما يقرب من ثلاثين ألبوما طوال حياته المهنية، موسيقى جان -لويس مراد تميزت بالابتكار ولغة الغضب، حتى أنه سمي بالموسيقار الغاضب.

نجمة الروك تينا تيرنر



كشفت تقارير إخبارية عالمية عن وفاة نجمة الروك تينا تيرنر، الأربعاء 24 مايو، عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ورحلت تينا تيرنر، يوم الأربعاء 24 مايو بعد تدهور حالتها الصحية، بعد إصابتها بمرض سرطان الأمعاء، في السنوات الأخيرة منذ 7 سنوات، ثم أجرت عملية زراعة كلى في عام 2017.

ولفظت تينا تيرنر، أنفاسها الأخيرة في منزلها بمنطقة كوسناخت في مدينة زيورخ، بسويسرا.

تينا تيرنر، هي مغنية أمريكية وممثلة ولدت في 26 نوفمبر عام 1939، ولها العديد من الأعمال الموسيقية الناجحة، وفازت بـ 8 جوائز جرامي طوال تاريخها.

وتزوجت تينا تيرنر (83 عاما) من منتج الألبومات الغنائية الألماني المولد اروين باتش يوم 17 يوليو تموز في مكتب تسجيل في زوريخ حيث يعيشان.

وتقول الصحيفة إن تينا تيرنر، زارت السفارة الأمريكية في برن بسويسرا يوم 24 أكتوبر 2013، لتوقع على إقرار تخليها طوعا عن الجنسية الأمريكية بموجب قانون الهجرة والجنسية. ونقلت الصحيفة عن فحوى الوثيقة ان تيرنر تقر بأنها تتحدث الألمانية بطلاقة ولم تعد تربطها صلات قوية بالولايات المتحدة باستثناء أسرتها ولا تعتزم الإقامة هناك في المستقبل.

وولدت تينا تيرنر، الحاصلة ثماني مرات على جائزة جرامي للغناء بولاية تينيسي الأمريكية لكنها تقيم في سويسرا منذ نحو 20 عاما.

وحققت تينا تيرنر، نجاحات كبيرة في أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي مع زوجها إيك تيرنر لكنهما طلقا عام 1978 بعد زيجة عاصفة كانت تتعرض خلالها للضرب. وتوفي ايك تيرنر بجرعة كوكايين زائدة عام 2007.

واعتزلت تينا تيرنر، الغناء بعد جولتها الفنية عام 2009 وحصلت على الجنسية السويسرية في وقت سابق.

ليلى عبدالغني

شيع جثمان الراحلة الفنانة ليلى عبدالغني السيد رائدة فرقة رضا للفنون الشعبية وزوجة شقيق محمود رضا، وعضوة نقابة المهن التمثيلية، من مسجد السيدة نفيسة اليوم.

ونعت ريهام عبدالغفور الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ووالدة صديقة عمري السيدة ليلي عبدالغني السيد».

ونعت نقيب المهن التمثيلية للفنانة ليلي عبدالغني السيد والتي وافتها المنية، والتي تنتمي لفرقة رضا وزوجة شقيق الفنان محمود رضا.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى؛ السيدة ليلي عبدالغني السيد؛ من رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور ايهاب».

فهد الحيان



توفي الفنان السعودي فهد الحيان، عن عمر ناهز 52 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية.

واشتهر فهد الحيان، في السعودية بالأدوار الكوميدية بالمسلسلات الدرامية، ويعد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزًا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.

ومنذ بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.

محمد الأدنداني



توفي الفنان النوبي محمد الأدنداني، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية البارزة والمهمة في الدراما والسينما المصرية.

ورحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الأدنداني بعد وفاة زوجته بأقل من شهر فقط، وكان الراحل في حالة حزن بعد وفاتها بشكل كبير.

وقدم الفنان الراحل محمد الأدنداني العديد من الأعمال البارزة والناجحة في السينما المصرية ومنها: البيه البواب، أربعة في مهمة رسمية، وأعمال أخرى، وكان يقدم وهو في عمر الـ 14 مونولوجات إسماعيل ياسين، ودرس العلاقات العامة وعمل بالشركة الشرقية للدخان، وعمل في بداية مسيرته الفنية كـ كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما.