ضربوا علينا نار.. الناجي من حادث قنا يروى تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها (جثة أحد الأشخاص "متوفـى إثر إصابته بعيار نارى" ، سائق "مصاب بعيار نارى" - مقيمان بدائرة القسم) .

وبسؤال الـمصاب قرر أنه حال استقلاله دراجة نارية قيادة المتوفـى وأثناء سيرهما بالطريق بدائرة المركز فوجئا بقيام مجهولان بمحاولة استيقافهما إلا أنهما لم يمتثلا وعلى إثر ذلك قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهما ، مما أدى لحدوث إصابتهما.

وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتوفـى بأحد المصارف المائية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الدراجة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.