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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الوداد يزين قائمة المغرب لمواجهتي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر

صدى البلد

كشف الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، قائمة أسود الأطلس، لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، خلال الفترة المقبلة.

وتقام مباراة الرأس الأخضر في إطار لقاء ودي، بينما مواجهة جنوب إفريقيا في إطار تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد لاعب وحيد من الوداد المغربي وهو الحارس يوسف المطيع، وذلك قبل أيام من مواجهة الأهلي في إطار دوري أبطال إفريقيا.


وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:


حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، المهدي بن عبيد، يوسف المطيع


الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير مزراوي، اسماعيل قندوس، أشرف داري، جواد الياميق، عبد القادر عبقار، فهد موفي، آدم مآسينا


الوسط: أسامة الإدريسي، سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابيري، يوسف مالح، عمران لوزا، حكيم زياش، إلياس شاعر، سفيان بوفال


الهجوم: زكريا أبوخلال، يوسف النصيري،أنس الزروري، وليد شديرة، عبد الرزاق حمد الله، طارق تيسودالي.

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حارس الوداد يزين قائمة المغرب لمواجهتي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر

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