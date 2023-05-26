قرينا الفاتحة .. أجمل إطلالات البلوجر سارة بعد تصدرها التريند

تصدر اسم البلوجر سارة التريند بعد إعلان ارتباطها رسميًا، وعبرت عن سعادتها قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، صاحب العمر أول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا لي خلاص، قرينا الفاتحة".

أجمل إطلالات البلوجر سارة قبل تعرضها للحادث

ونال منشور البلوجر سارة تفاعل واسع من قبل متابعيها، وتخطي أكثر من 205 ألف إعجاب، و8.5 تعليق.

وتميزت إطلالات البلوجر سارة محمد قبل أن تتعرض للحادث بالرقة والنعومة، وهي غالبا ما تميل إلى الإطلالات الكلاسيكية.

وإليكم أجمل إطلالات البلوجر سارة محمد قبل تعرضها للحادث :

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة

إطلالات البلوجر سارة