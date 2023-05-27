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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين يروجان لبيع المخدرات على الفيس بوك

فيس بوك
فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها لاسيما الترويج للمواد المخدرة على مواقع التواصل الإجتماعى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام -نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم بالترويج لبعض المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مستخدمى الحساب المشار إليه وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).

 وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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