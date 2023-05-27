48 كيلو حشيش.. ضبط مخدرات بقيمة 3.3 مليون جنيه في حملات مكبرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرتى أمن (شمال سيناء – الإسكندرية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (رابع العريش – محرم بك) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ففى مديرية أمن شمال سيناء تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رابع العريش .. وبحوزتهما ( 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) .

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,360,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.