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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

48 كيلو حشيش.. ضبط مخدرات بقيمة 3.3 مليون جنيه في حملات مكبرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرتى أمن (شمال سيناء – الإسكندرية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (رابع العريش – محرم بك) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ففى مديرية أمن شمال سيناء تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رابع العريش .. وبحوزتهما ( 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) .

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,360,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر الاسكندرية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة شمال سيناء كيلو حشيش

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