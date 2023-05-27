نشرة الأخبار| موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل..اللقطات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها :

إجراءات لمنع الغش..49 ألف و664 طالبا يؤدون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للدبلومات الفنية للتخصصات "صناعى، تجارى، فندقي" ، حيث يؤدى 49664 طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 161 لجنة امتحانية على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.

هل تنخفض قبل عيد الأضحى؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالمجمعات

نشرة الأخبار يوم السبت

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى، قامت الحكومة بعدة إجراءات لضبط أسعار اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، كما تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة في السوق في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27-5-2023 ، تراجعا ملحوظا، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالميا بقوة بقيم تزيد على 100 دولار كاملة ، فيما دعم تراجع الأصفر محليا قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع العائدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.

موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. استعدادات مكثفة وتيسيرات للصرف

يبحث أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاش شهر يونيو 2023، حيث يبدأ الصرف صباح يوم الخميس الموافق 1 يونيو من جميع منافذ الصرف متضمنا الزيادة الجديدة الاخيرة المقدرة بـ15%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن.

الكرتونة رخصت 30 جنيها.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل

شهدت أسعار البيض تراجعا قويا لأول مرة بعدما تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بقوة خلال الأيام القلية الماضية نتيجة توافر خامات الأعلاف والافراجات الأخيرة عن مستلزماتها بكميات ضخمة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص من الثوم يوميا ؟

الثوم هو عشب يستخدم على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي في جميع أنحاء العالم. ويعتبر الثوم مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تمنحه فوائد صحية عديدة، والتى كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس والتى من أهمها :

مربوط بسلسلة.. شاب يبحث عن أسرته بعد 29 عامًا من تركه بمحطة سوهاج

نشرة الأخبار..كتب أحد ارصفة محطة سكة حديد سوهاج، قصة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، منذ كان رضيعًا في عُمر 6 أشهر، حيث عَثر عليه رجلًا أمينًا لم يستطع تركه في هذه الحالة القاسية من الصراخ والبكاء الشديد الذي كاد أن يوقف قلبه، فضمه إلى صدره الحنون وذهب به إلى أقرب قسم شرطة مُبلغًا بالعثور عليه بمحطة سكة حديد سوهاج.

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

نشرة الأخبار..أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتوقت أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 36 درجة جنوب الصعيد 43 درجة.

صرخات مرعبة.. شاهد اللحظات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية|فيديو

لحظات من الرعب تملكت الأهالي والمواطنين بأحد المولات الشهيرة شرقي محافظة الاسكندرية، بسبب سقوط إحدى الألعاب بملاهي المول الشهير، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة في التحقيق في الواقعة.

وزير المالية: 5% رسوم للدولة على تذاكر حفلات بآلاف الجنيهات مش حكاية

نشرة الأخبار..تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتقاد البعض لزيادة الرسوم على الحفلات والعروض الترفيهية، قائلا: “لما ألاقي حفلات في الساحل سعر التذكرة بآلاف الجنيهات والناس مش زعلانة.. لكن لو الدولة هتاخد 5% رسوم الناس زعلانة”.