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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ‏تبرعات الحملة الشعبية لمساعدة ‎السودان تقترب من الـ25 مليون ريال

السعودية والسودان
السعودية والسودان

أفاد مركز الجسر الإغاثي للسودان بأن حصيلة تبرعات الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني، اقتربت اليوم (السبت)، من حاجز الـ25 مليون ريال، تبرع بها أكثر من 162 ألف متبرع.

وفي سياق متصل؛ استقبل مطار بورتسودان حتى الآن 8 طائرات محملة بأطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.

وكان المركز أعلن إطلاق الحملة عبر منصة "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد للحملة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

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