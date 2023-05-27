كاتب صحفي: الولايات المتحدة تعرقل عمليات السلام فى المنطقة وتشن حروبا بيولوجية

أكد الكاتب الصحفي محمد حمادة، نائب رئيس تحرير جريدة “الأهرام”، أن مصر فى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا على جميع الأصعدة.

وقال حمادة، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صدى البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن أوكرانيا تحارب نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية فهي تدعم أوكرانيا بشكل كبير والاتحاد الأوروبي أيضا، ومن ثم تحاول الولايات المتحدة أن تستنزف الاقتصاد الروسي من خلال هذه الصدامات والمعارك.



وأضاف أنه فى مارس الماضي كان هناك إسقاط لطائرة تجسس أمريكية فى المناطق التى تم حظر الطيران فيها، وتحججت الولايات المتحدة الأمريكية أنها منطقة دولية، لذلك فإن هناك خلافات شديدة بين الولايات المتحدة وروسيا في العديد من المناطق.

ونوه نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إلى أن هناك اتهامات من الطرفين، سواء من جانب الولايات المتحدة وروسيا، فروسيا متهمة بإقامة مذابح في أوكرانيا والولايات المتحدة متهمة بإقامة حروب بايولوجية ونفسية، وروسيا تريد أن تدافع عن نفسها أمام الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة العديد من البرامج البيولوجية والكيماوية والأمراض التى تهدد وتمس الأمن القومي الروسي، و من ثم لا بد أن تدافع عن نفسها وعن أمنها القومي.

وأوضح أن روسيا تستميت للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، وأن الحرب ما زالت مشتعلة، والولايات المتحدة ترغب في إيقاع روسيا، وتريد أن تنقل هذا الصراع فى العديد من البلدان كالصراع فى أفريقيا، و تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعرقل عمليات السلام فى المنطقة.