ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالأقصر

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وبحوزته (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – فرد روسى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة – 2 قماش صديرى واقى – أدوات تستخدم فى تصنيع الفرد المحلى 9 جراب طبنجة - 3 قطع سلاح أبيض) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها.