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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته سلاح نارى ومخدرات .. سقوط عنصر إجرامى ببقبضة الأمن في الخانكة

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 جنايات أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز .. وبحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل .

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (160 ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة .

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