بحوزته سلاح نارى ومخدرات .. سقوط عنصر إجرامى ببقبضة الأمن في الخانكة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 جنايات أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز .. وبحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل .

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (160 ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة .