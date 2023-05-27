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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزى

المشاركون فى ورشة
المشاركون فى ورشة العمل

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية (بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (21 - 25/5/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

  

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول).

  

 كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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اكاديمية الشرطة الأمن القومي البنك المركزي البنوك المصرية التدخلات الخارجية الجهاز الحكومي

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