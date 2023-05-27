بسبب معاكسة أخته.. شاب ينهي حياة أخر في الجيزة.. تفاصيل

لقى شاب مصرعه في منتصف الشارع بمنطقة الجيزة، أثر قيام أخر بقتله بسبب معاكسة الأول شقيقة المتهم، وإستغاثتها به.

بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع مشاجرة بين شابين ووقع قتيل في منطقة الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

بالإنتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية العثور على جثة شاب برتدي كامل ملابسه ومتوفيا أثر مشاجرة مع شاب أخر بسبب معاكسة شقيقة الأخير، حيث نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب معاكسة الأخير شقيقة المتهم.

القبض على المتهم بقتل شاب في الجيزة

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين الشابين على اثر إستغاثة شقيقة المتهم به لقيام شاب بمعاكستها، فقام المتهم بالتشاجر مع المجني عليه وأرداه قتيلا أثناء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.