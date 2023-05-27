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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم.. وتوتر عنيف مع كوسوفو

الرئيس الصربي
الرئيس الصربي

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، مغادرة منصبه في الحزب الحاكم، وذلك وفق ما ذكر راديو فري يوروب الأوروبي.

صرح  فوتشيتش  بذلك، خلال تجمع كبير في بلجراد نظمه وسط أزمة اندلعت بسبب عمليتي إطلاق نار جماعيين هزت البلاد.


وقال فوسيتش: "هذه هي الليلة الأخيرة التي سأتحدث فيها إليكم بصفتي رئيس الحزب الحاكم SNS".

وأدت عمليتا إطلاق نار جماعيان أسفرتا عن مقتل ما مجموعه 18 شخصا في بداية الشهر ، إلى عمل هزة في المجتمع الصربي. 
أثار معارضو الرئيس ، قضية السيطرة على السلاح في الاحتجاجات وطالبوا بتحركات ضدها.

 

من ناحية اخرى،  دعا حلف شمال الأطلسي سلطات كوسوفو إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في البلدات الشمالية ذات الأغلبية الصربية بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود في ثلاث بلدات ودخول المباني البلدية لدعم المرشحين من أصل ألباني. 

 بعد يوم من الاضطرابات التي هزت زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك - وهي مجتمعات ذات حجم مماثل من السكان، 16000 إلى 18000 شخص، سعى رؤساء البلديات من أصل ألباني إلى دخول المباني البلدية .

 

في خطوة هددت بمزيد من التوترات ، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في 27 مايو أن جيش بلاده لا يزال في حالة تأهب قصوى بعد أن أمر القوات بالانتشار بالقرب من الحدود مع كوسوفو في وقت متأخر من يوم 26 مايو.

صرحت الرئاسة الصربية أن قرار إبقاء القوات في حالة تأهب قصوى صدر في اجتماع لمجلس الأمن القومي الصربي في بلجراد يوم 27 مايو ، مضيفة أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد "الاستخدام الوحشي للقوة من قبل [رئيس وزراء كوسوفو] ألبين كورتي، ضد الشعب الصربي في كوسوفو ".

ودفعت الاضطرابات الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين إلى اتخاذ موقف متشدد بشكل غير معتاد ضد سلطات كوسوفو بسبب الإجراءات العدوانية التي اتخذتها الشرطة بعد أن هاجمت في السابق قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في 23 أبريل  بعد إعلان مقاطعة الحزب الصربي الرئيسي لها.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الحزب الحاكم بلجراد عمليتي إطلاق نار جماعيين كوسوفو

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