وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بغرفة العمليات

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية والدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2022_2023.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأضاف سلومة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف النوعيات والتخصصات بلغ

( 23763 ) صناعي بنسبه حضور 98.18٪

( 3617 ) زراعى بنسبة حضور 98.39٪

( 24038 ) تجارى بنسبة حضور 97.83٪

( 3787) فندقي بنسبة حضور 97.83٪

موزعة على 195 لجنة.

وأكد سلومة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.



كما شدد مدير تعليم الجيزة، على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

ونبه سلومة، على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.