ضبط راكبين بحوزتهما "كوكتيل" مخدرات وعملات أثرية مع ثالث بمطار القاهرة

ضبط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عملتين أثريتين، وراكب ثالث أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر الكترونية بهم زيت مخدر.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات، قام حسين هيكل مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من مصطفي صادق و محمود عباس مامورا لتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ١٣ عبوة عبارة عن سجائر الكترونية واكياس حلوي بهم زيت الماريجوانا المخدر و علبة بلاستيكية بداخلها عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٤ جرام.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميونخ حيث استوقف حسن ابو زهرة مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء عمارة وسامح سيد واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة.

قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن وجود كمية من العملات المعدنية، قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بالعرض علي الوحدات الأثرية بالمطار بقيادة حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام واللذان قاما بتشكيل لجنة مكونة من عادل فوزي و محمد سيد و احمد رضا مفتشو الاثار وافادت اللجنة بانه يوجد وسط العملات، عملة معدنية فضية مكتوب علي احد وجهيها ضرب في اسلامبول وعلي الوجه الاخر طفراء السلطان مصطفي الثالث و عملة اخري معدنية صفراء اللون مكتوب علي احد وجهيها ضرب في قسطنطينة وعلي الوجه الاخر طغراء السلطان محمود خان وهما يخضعا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

والحالة الثالثة كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ١٨ سيجارة الكترونية و تانكات خاصة بها بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مجاهد مأمور الجمرك و أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٣ بينما امر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.