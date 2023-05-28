عضو التنسيقية: الزيادة السكانية سبب مشاكل المجتمع المصري

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية هي سبب كل المشكلات في المجتمع المصري ومنها مشكلة العشوائيات والصحة وجودة التعليم والأمية، مضيفًا أن هناك 5 محافظات فى مصر بها نسبة أمية مرتفعة جدا.



جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).



وأضاف حسن، أن الدولة يجب أن تستخدم كل المؤسسات للقضاء على الزيادة السكانية، ويجب على الإعلام أن يعمل على التوعية المستمرة وأن يقدم رسائل ومعلومات مفيدة ويفهمها المواطن.

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة تفاعل الأحزاب المصرية مع هذه المشكلة لكي يكون هناك تثقيف مجتمعي.