وزير الداخلية التركي: القوات على أهبة الاستعداد للمواجهة

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يسير بدون أي مشاكل حتى الآن، مؤكدًا أن قوات الأمن لم تسجل أي خرق أمني.

وأضاف صويلو، أنه تم نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن القوات على أهبة الاستعداد بشأن أي خرق أمني.

جاء ذلك بعد أن أدلى سليمان صويلو بصوته في جولة الإعادة في مدرسة دوبروكا الثانوية في غازي عثمان باشا بإسطنبول.

ولفت صويلو: "من الغد، نأمل أن تختار أمتنا بداية جيدة للمستقبل والسلام لبلدنا. الخيار فوق رؤوسنا"، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الهيئة العليا للانتخابات من اجل ضمان سلامة الانتخابات وصناديق الاقتراع ".

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ تركيا وذلك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

وتم تخصيص 600 ألف فرد أمن و73 مروحية و8 طائرات و61 مسيرة لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

فيما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.