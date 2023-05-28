وعود وزير الشباب والرياضة كلمة السر في استقالة رئيس الاتحاد السكندري.. تفاصيل

أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، استقالته من رئاسة نادي الاتحاد، مشددا على أن هذا الأمر بشكل نهائي.

ورفض وزير الشباب والرياضة استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري خلال الاجتماع العاجل الذي عقد بينهما كما رفض أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قبول استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي

وناشد لاعبو الاتحاد السكندري محمد مصيلحي رئيس النادي في التراجع عن الاستقالة والاستمرار في قيادة النادي.

أسباب استقالة رئيس الاتحاد السكندري

آثار خبر استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري خبرا صادما داخل شوارع الإسكندرية لكونه أحد رموز القلعة .

ولم يتمكن محمد مصيلحي من تحمل الضغوط الجماهيرية ونقص الموارد المالية التي يتحمل الكثير من نفقاته الخاصة لإستكمال مشاريع الاتحاد السكندري وتوفير متطلبات الفرق الرياضية

ويعد تراجع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته أحد العوامل الرئيسية في استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري.

وأكد وزير الشباب والرياضية في وقت سابق تقديم الدعم المالي لنادي الاتحاد السكندري لاستكمال الإنشاءات وتقديم ٢٠ مليون جنية دعما للاتحاد السكندري

ولم يف وزير الشباب والرياضة بكلمته مع مسئولي الاتحاد السكندري ليقوم بإرسال مبلغ مليون جنية كدعم مادي لنادي الاتحاد السكندري رغم من تقديم تدعيمات مالية للأندية الجماهيرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك.

ويسعي وزير الشباب والرياضة الي عقد جلسة طارئة مع محمد مصيلحي رئيس النادي داخل الاسكندرية خلال الفترة الحالية لاقناعه بالتراجع عن الاستقالة