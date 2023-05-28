عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات تصعيد غير مقبول

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الأحد/ أن خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" تمثل تصعيدا "غير مقبول". 


واعتبر لافروف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن تصريح رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية مارك ميلي، بشأن عدم قدرة كييف على استعادة الأراضي المفقودة، خطوة نحو تفهم الوضع الراهن على أرض الواقع.


وعلي صعيد متصل، أكد السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أن مدة النزاع في أوكرانيا تعتمد على مدى تصعيد دول حلف "الناتو" للأحداث وتحديدا بريطانيا، مؤكدا استعداد موسكو للسلام. 


وحذر كيلين من إمكانية أن يكتسب التصعيد بعدا جديدا لا ترغب روسيا به، واصفا وهم الغرب بإمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا بـ "الخطأ الكبير".

وزير الخارجية الروسي لافروف خطط الغرب تزويد أوكرانيا بمقاتلات رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية السفير الروسي في لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

لعبة فاضحة وسهرة حمراء.. كواليس قتل عجوز الباجور بيد حسناء إمبابة وعشيقها

ترشيحاتنا

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يرد على منتقديه بهذا المنشور

علي جمعة: هذه حقيقة الثعبان الأقرع في القبر.. ويجوز الحج بالتقسيط من خلال قرض

لماذا اختصت العقيقة في اليوم السابع للولادة.. وماذا أفعل لو فاتني؟ الإفتاء توضح

ناخب تركي يحمل والدته المسنة على ظهره للإدلاء بصوتها بالانتخابات |شاهد

تأخرت في كابينة التصويت|«بن علي يلدريم» يمازح زوجته داخل مركز الاقتراع بالانتخابات التركية

السيسي ورئيس تيار الحكمة العراقي يستعرضان المشهد السياسي في بغداد والتعاون المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ