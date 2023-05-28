ضبط شخص بحوزته 36 كيلو حشيش بالإسكندرية

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية) حال قيادته سيارة ملاكى وبحوزته (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـــ (مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.