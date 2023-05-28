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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. سيدة تركية تنتخب برفقة خروفها

سيدة تركية برفقة
سيدة تركية برفقة ماعزها

نشرت منصات إخبارية تركية وعربية، مقاطع فيديو لسيدة تركية ذهبت للاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، برفقة حيوانها الأليف الذي يظهر أنه يرافقها دومًا.

 

وذهبت الناخبة للانتخاب، برفقة خروفها في مركز اقتراع في مدينة إسطنبول، وليس في قرية أو ضاحية نائية.


وتوجهت السيدة للإدلاء بصوتها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، مصطحبة معها الماعز، حتى أنه دخل معها غرفة الاقتراع السرية.
 

وتجري البلاد اليوم، الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في انتخابات 14 مايو، وهي تعني أن أردوغان لم يحصل على النسب التي كان يحصل عليها سابقا، في أقل المرات التي يترشح فيها للانتخاب.

يواجه الرئيس الحالي القوي رجب طيب أردوغان، 69 عامًا، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو فيما وصفه كثيرون بأنه أخطر معركة في حياة أردوغان السياسية وضربة قاتلة محتملة لحكمه الذي دام 20 عامًا.

لكن الجولة الأولى من التصويت - التي شهدت إقبالًا هائلاً بنسبة 86.2% - أثبتت أنها خيبة أمل للمعارضة، حيث جاء كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا في المرتبة الثانية بنحو 5 نقاط مئوية.

ومع ذلك، لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50% المطلوبة للفوز، ومع وجود أردوغان بنسبة 49.5% وكيليجدار أوغلو بنسبة 44.7%، تم تحديد موعد جولة الإعادة بعد أسبوعين بعد التصويت الأول في 14 مايو، وحان الموعد اليوم.

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