ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا– فارسكور- كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة ثان دمياط .

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة - طبنجة – بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.