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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة دولية رسمية IPS بالوادي الجديد العام المقبل

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المدرسة الدولية الرسمية IPS، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني واللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بهيئة الأبنية التعليمية، ووفد الوزارة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلن الوزير عن إطلاق المدرسة لتصبح الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية على أن تبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل. 

من جانبه ،أوضح اللواء الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاََ إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات،مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، كما تفقدا أيضا عددًا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا أيضا المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية

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يئة الأبنية التعليمية وزير التربية والتعليم والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسرح المدرسة مستوى المحافظة مشروعات لفيف من القيادات الشعبية رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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