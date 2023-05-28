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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هفرحكو والله| رسالة عاجلة من صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا تكشف؟

الاعب محمد رضا
الاعب محمد رضا

ترددت أنباء حول الاعب محمد رضا بوبو، عضو فريق فيوتشر، تؤكد توقيعه للنادي الأهلي لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل والانضمام للقلعة الحمراء، بعد الأحاديث المنتشرة مؤخرا عن ارتداءه لقميص الأحمر بعد نهاية الموسم الجاري.

الاعب بوبو 

بوبو يوضح مصيره من اللعب للنادي الأهلي

وقال بوبو في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اخًواتي واهل بلدي وحبايب قلبي والناس كلها الي مبسوطة طبعا انا لو ف حاجه رسمي واكيد اول ناس هفرحكو والله بس".

رسالة بوبو بعد ارتباطه بالانتقال للأهلي

وأضاف: "لسه مفيش حاجه حصلت لسه عندي 6 ماتشات ف الدوري مهمين ان الواحد يحقق الهدف اننا نلعب افريقيا وعندنا قبل نهائي كاس رابطه وكاس مصر ومفيش اي حاجه وان شاء الله لو ف حاجه رسمي اول ناس هفرحكو والله الف شكر علي الرسايل والفرحة اللي باينه عليكو، ادعولي ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله والخيرة فينا اختاره الله، وأنا دلوقتي لاعب في نادي فيوتشر وده شرف كبير ليا".

وكان النادي الأهلي قد حاول التعاقد مع محمد رضا بوبو في الصيف الماضي إلا أن فيوتشر تمسك باللاعب، قبل أن تتجدد المفاوضات بين الطرفين.

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وخاض بوبو خلال الموسم الحالي 33 مباراة مع فيوتشر بمختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

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