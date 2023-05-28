الصين وروسيا تبحثان تعزيز التعاون لتحقيق التنمية والسلام في الشرق الأوسط

عُقدت مشاورات مجموعة عمل شؤون الشرق الأوسط لوزارتي الخارجية الصينية والروسية في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، اليوم الأحد.

وأجرى وانج دي، مدير عام إدارة الشؤون الآسيوية والإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، محادثات مع كينشاك، مدير عام مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط. واتفق الجانبان على أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط يمر بتغيرات عميقة ومعقدة، وأصبح السعي لتحقيق السلام والتنمية تطلعات الشعوب الاتجاه العام.

كما أكد الجانبان، أنه يتعين على الصين وروسيا التنسيق والتعاون بشكل وثيق في شؤون الشرق الأوسط، ودعم دول الشرق الأوسط بشكل مشترك لتعزيز الوحدة وتحسين الذات، وحل القضايا الإقليمية الساخنة من خلال الحوار والتشاور، وتعزيز الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.