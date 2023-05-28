لأول مرة .. جامعة الزقازيق تدشن الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم تدشين تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية ، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية وإعداد وإشراف مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بدعم من مؤسسة عطاء الخيرية.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه شارك فى الإشراف على تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة بقيادة الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بقيادة نبيل مصطفى مدير المركز والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة.

وخلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة اليوم لاختبارات الطلاب المكفوفين، أبدى إعجابه بالتجربة التي تم تطبيقها بالجامعة ، حيث استمع لآراء الطلاب والجوانب الإيجابية التي تم رصدها ومدى الرضا العام لدى الطلاب وذويهم، متقدما بالشكر إلى جميع القائمين على هذا العمل الكبير لخدمة الطلاب المكفوفين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الرعاية لذوي الهمم.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب وخاصة ذوى الهمم ،كما أكد على أهمية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل التى تؤهل الطلاب دراسيًا خلال سنوات الدراسة والاهتمام بمستوى الخريج حتى يصبح على مستوى عال قادر على التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى هامش الزيارة تفقد رئيس الجامعة سير الاختبارات الإلكترونية لكلية الصيدلة عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022- 2023 ، والتى عقدت في 3 مقررات للبرنامج العام و3 مقررات لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية على مدار فترتين.