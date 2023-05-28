السيطرة على حريق محدود شب بحشائش بجوار سكة حديد مغاغة بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق نشب بنخيل وحشائش بجوار شريط سكك حديد مدينة مغاغة في شمال المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بهيش وحشائش ونخيل، علي الجانب الشرقي لخطوط السكك الحديدية، شمال محطة قطارات مدينة مغاغة.

انتقل فريق الحماية المدنية، إلي موقع الحريق وتم إخمادة دون امتداده للمناطق مجاورة، ودون أي أضرار أو إصابات بشرية.

وقد أسفر الحريق عن احتراق أشجار وحشائش، دون أضرار بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري التعرف علي أسباب الحريق وحصر التلفيات.