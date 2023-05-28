مذكرة تفاهم بین طب عين شمس والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية





وقع صباح اليوم الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور علي جمعة رئيس مـجـلـس أمـنـاء الـمـؤسـسـة

الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية ومفتي الجمهورية سابقا، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين .



وأوضحت كلية الطب في بيان لها أن البروتوكول يهدف إلى التعاون مع كلية الطب في الإعداد والتنسيق لإطلاق عدد من القوافل

الطبية والعيادات المتنقلة وحملات الكشف المبكر عن الأمراض وإجراء العمليات الجراحية لخدمة المواطنين في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري، وبالتزامن مع تنفيذ استراتيجيات عام المجتمع المدني .



يسري التعاون بين الجانبين وفق هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.