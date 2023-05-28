عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الامتحانات بدأت ، مشددة على جميع الطلاب الالتزام بتعليمات وقواعد الامتحانات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.


وشدد الدكتور حسام طنطاوي ، على الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان، ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مضي 20 دقيقة من بدايته إلا بإذن من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أو من ينوب عنهما وذلك في حالة الظروف القهرية.

وأوضح عمبد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه يجب على الطالب الجلوس في المكان المخصص باللجنة وفقًا لتوزيع أرقام الجلوس، واستلام كراسة الإجابة من الملاحظ وتسليم إثبات الشخصية، مشيرة إلى أنه لابد من التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالمقرر أمام الاسم.

وأكد أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تُركت  لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

txt

لأول مرة.. ورشة عمل بين جامعتي كارديف وعين شمس من أجل المناخ

txt

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات جامعة عين شمس

txt

رئيس جامعة عين شمس: أدوار المجلس البحثى تساعد على زيادة النشر الدولي

txt

4أخبار التعليم.. 760 ألف طالب يتوافدون على لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

txt

لأول مرة.. سحب الامتحانات إلكترونيا من بنوك الأسئلة ببنات عين شمس

txt

الجامعات والصناعة والابتكار.. المجلس البحثي يسهم في زيادة براءات الاختراع والنشر الدولي واستثمار مشاريع تخرج طلاب

txt

خبير يطالب بوضع إستراتيجية للصناعة في مصر وربطها بالتعليم

txt

استاذ مناهج يؤكد أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة

txt

وفد من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات في زيارة عمل لجامعة إيست لندن 

txt

اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية آثار عين شمس

وأضاف أن  وحدة القياس والتقويم بالكلية مسئولة عن تحليل الاختبارات، ونماذج الإجابة، واستمارات استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وتزويد  أساتذة المقررات بتغذية راجعة تغطي كافة عناصر تقييم الورقة الامتحانية الخاصة بهم، بالإضافة إلى استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب إعلان النتائج مباشرة، وعليها امداد أساتذة المقررات بتغذية راجعة بشأن ما جاء في استطلاعات رأي الطلاب عن الامتحانات الخاصة بهم وأسلوب التقييم والتقويم.

 

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بكليات جامعة عين شمس

- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- القيام بأي تصرفات تمثل اخلال بنظام الامتحان أو عدم إطاعة تعليمات رئيس اللجنة مثلا تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الاجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.

- ضرورة اثبات ما يفيد بتلقي لقاح كورونا

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الفصل الدراسي الثاني »
- موبايل

- تابلت

- سماعة أذن بمختلف أنواعها واشكالها

- ساعة يد ذكية

- آلة حاسبة لدى بعض الأقسام الممنوع فيها ذلك.

 

جامعة عين شمس د كلية الآثار قواعد الامتحانات كلية الاثار بـ جامعة عين شمس تسليم إثبات الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس الجزائر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

أرسنال يكتسح وولفرهامبتون بخماسية وينهي الدوري الإنجليزي وصيفًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ