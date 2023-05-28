أكد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الامتحانات بدأت ، مشددة على جميع الطلاب الالتزام بتعليمات وقواعد الامتحانات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.



وشدد الدكتور حسام طنطاوي ، على الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان، ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مضي 20 دقيقة من بدايته إلا بإذن من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أو من ينوب عنهما وذلك في حالة الظروف القهرية.

وأوضح عمبد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه يجب على الطالب الجلوس في المكان المخصص باللجنة وفقًا لتوزيع أرقام الجلوس، واستلام كراسة الإجابة من الملاحظ وتسليم إثبات الشخصية، مشيرة إلى أنه لابد من التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالمقرر أمام الاسم.

وأكد أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تُركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

وأضاف أن وحدة القياس والتقويم بالكلية مسئولة عن تحليل الاختبارات، ونماذج الإجابة، واستمارات استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وتزويد أساتذة المقررات بتغذية راجعة تغطي كافة عناصر تقييم الورقة الامتحانية الخاصة بهم، بالإضافة إلى استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب إعلان النتائج مباشرة، وعليها امداد أساتذة المقررات بتغذية راجعة بشأن ما جاء في استطلاعات رأي الطلاب عن الامتحانات الخاصة بهم وأسلوب التقييم والتقويم.

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة عين شمس

- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- القيام بأي تصرفات تمثل اخلال بنظام الامتحان أو عدم إطاعة تعليمات رئيس اللجنة مثلا تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الاجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.

- ضرورة اثبات ما يفيد بتلقي لقاح كورونا

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الفصل الدراسي الثاني »

- موبايل

- تابلت

- سماعة أذن بمختلف أنواعها واشكالها

- ساعة يد ذكية

- آلة حاسبة لدى بعض الأقسام الممنوع فيها ذلك.