رسالة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لـ أردوغان بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت فون دير لاين مهنأة إردوغان: "أتطلع إلى مواصلة بناء العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، لافتا إلى أنه من الأهمية الإستراتيجية لكل من الاتحاد الأوروبي وتركيا العمل على تعزيز العلاقة لصالح شعبينا.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.