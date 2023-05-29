طارق حشيش يكشف عن سبب رفضه التجديد لـ فرجاني ساسي

أكد طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك السابق، أن التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، كان مطلب جماهيري داخل النادي.

وأضاف حشيش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فرجاني ساسي كان أكبر عقد في مصر".

وتابع طارق حشيش: "مطالب ساسي كانت أكبر من أي نادي رغم أنه جاء بتبرع، وكان عقده 2 مليون يورو سنويًا شاملة السكن والتحركات وغيرها".

وقال المستشار المالي السابق للزمالك: "ساسي طلب زيادات مبالغة، ورفض أن يكون عقده شامل الضريبة، وهو الأمر الذي كان مستحيل، وبالتالي عقده كان سيصل إلى 3 ملايين يورو".

واختتم حشيش: "نطالب اللاعب كانت أعلى من إمكانيات النادي وغير من المعقول أن أدفع أكثر من 150 مليون جنيه سنويًا، وأنا من رفضت مطالبه".