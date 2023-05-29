محمد عراقي: كولر يملك عرضا مغريا من الجزيرة الإماراتي

أكد محمد عراقي الناقد الرياضي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه عروض مغرية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتابع عراقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر تحت أنظار منتخب بلاده والأندية العربية".

وأضاف محمد عراقي: "الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات رسمية مع كولر من أجل الرحيل عن الأهلي، عن طريق وسيط مصري".

واختتم عراقي: "كولر رفض العرض المقدم من الجزيرة الإماراتي وأكد استحالة المغادرة في الوقت الحالي، ولكن كل الأمور واردة في نهاية الموسم خاصةً أن الأهلي وكولر لا بد أن يتفقا على التجديد بعد نهاية الموسم الجاري".