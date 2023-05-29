عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عراقي: كولر يملك عرضا مغريا من الجزيرة الإماراتي

صدى البلد

 

أكد محمد عراقي الناقد الرياضي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه عروض مغرية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتابع عراقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر تحت أنظار منتخب بلاده والأندية العربية".

وأضاف محمد عراقي: "الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات رسمية مع كولر من أجل الرحيل عن الأهلي، عن طريق وسيط مصري".

واختتم عراقي: "كولر رفض العرض المقدم من الجزيرة الإماراتي وأكد استحالة المغادرة في الوقت الحالي، ولكن كل الأمور واردة في نهاية الموسم خاصةً أن الأهلي وكولر لا بد أن يتفقا على التجديد بعد نهاية الموسم الجاري".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

محتشمة وعلى الموضة...بوسي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة|شاهد

غريبة عنه.. فتاة تخرج جثمان قاتل من قبره بسبب حلم

صلاة النافلة.. فضلها وحكم أدائها في غير موضع الفريضة

مرتضى منصور: الوضع في الزمالك تحول إلى سرطان

لينا أسبابنا| مدير أعمال شيرين يعلن اعتذاره عن إدارة أعمالها بعد حفل جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تفجر مفاجأة| تناول هذه الأطعمة يساعد على خفض الكوليسترول

.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ