عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: كولر لن يجازف بـ أفشة أو قندوسي أمام الوداد.. وحمدي فتحي أساس نجاح طريقة كولر

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه مندهش من قرار الحكم نادر قمر الدولة بالعودة لتقنية الفيديو في لعبة هدف فيوتشر ضد انبي، رغم أن الكرة ارتطمت به في بشكل واضح للغاية، كما أظهرت الإعادة التليفزيونية وايضا في تقنية الفيديو اللقطة، ورغم ذلك أصر على احتساب الهدف بشكل غريب.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حمدي فتحي واحد من أبرز لاعبي الأهلي دفاعيا وهجوميا في الفترة الأخيرة، وهو أساس نجاح طريقة اللعب مع كولر لانه يجيد التكملة والزيادة في الهجوم، والأفضل أن يتواجد في المباراة الثانية في المغرب امام الوداد حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

وأضاف: كولر لا يُجازف بأفشة أو قندوسي في المباريات المهمة، والاقرب للمشاركة حال غياب حمدي فتحي سيكون عمرو السولية. ولذلك يجب أن يتم تجهيز السولية في مباراة سيراميكا كليوباترا، وهو لاعب صاحب خبرات ويظهر بشكل جيد دائما في المباريات الكبرى.

وزاد: كولر لن يغامر بوجود حمدي فتحي أساسيا في لقاء الذهاب حال عدم جاهزيته، لأنه سيكون في حاجة كبيرة له بلقاء الإياب في المغرب مع مروان عطية وأليو ديانج.

وتابع: افشة كان فاقدا للثقة، ومع تسجيله هدفا في شباك طلائع الجيش، سوف يعود بشكل أفضل من الناحية النفسية ويكون جاهزًا بشكل أفضل، وأتمنى أن يكون هذا الهدف بمثابة حافز له، ولكن كولر لا يعتمد عليه في الطريقة التي يلعب بها في بطولة افريقيا.

وأكمل: بمناسبة أزمة النادي الإسماعيلي فأتمنى أوجه سؤال للمستشار القانوني بوزارة الشباب والرياضة "لماذا يتم حل جميع اللجان المؤقتة التي يتم تعيينها من جانب الوزارة؟"، من المفترض أن يكون هناك احتياطات قانونية قبل صدور أي قرارات بتعيين تلك اللجان.

بطولة افريقيا سيراميكا كليوباتر سيد معوض سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

تعليق مثير من شبانة على احتفال قفشة أمام طلائع الجيش

ترشيحاتنا

دعاء يجعلك تحفظ كل ما تقرأ.. ردده وتفوق بسهولة في الثانوية العامة

أقل سعر لـ سيارات جاك "JS3" الرياضية |صور

رئيس مايكروسوفت: العالم يتقدم للأمام والذكاء الاصطناعي ليس غامضًا

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. ابتعد عنها فورا

متعدد العلاقات.. الرائحة تفضح رجل خمسيني أراد ممارسة الرذيلة فقتله العاشقان لسرقته

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيحبوا ذوقهم| هذه الأبراج يفضلون التسوق مع والديهم.. هل أنت منهم؟

رقص حسام حبيب والغناء لمصر| أبرز ما جاء بحفل شيرين في جدة..صور

طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج| بأسهل الخطوات

محتشمة وعلى الموضة...بوسي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ