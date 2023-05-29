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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب يرقص في حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. ڤيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للفنان حسام حبيب، وهو متواجد بحفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ويرقص على أنغام اغنيتها الشهيرة “حبه جنة”.

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تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح جدة ؛ حيث أكد البعض أنها توجه رسالة لزوجها حسام حبيب .

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و غنت شيرين عبد الوهاب على المسرح جزء من أغنيتها؛  بيعاملني بطيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس ".

تصدرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفبها بجدة.

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

شيرين شيرين عبد الوهاب جدة حبه جنة المطربة شيرين عبد الوهاب

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