التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

امرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بمصرع شاب في حادث تصادم بدائرة القسم.



علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شاب عشريني كان يستقل دراجة بخارية إثر حادث تصادم مع سيارة ميكروباص، ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.