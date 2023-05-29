حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. احذر الإبتزاز بنشر صور فاضحة عبر الإنترنت

انتشرت خلال الآونة الأخيرة ، جرائم الإبتزاز بالصور ومقاطع الفيديو وتهديد صاحبها بنشرها عبر مواقع التواصل إن لم ينفذ ما يطلبه المبتز منه .

في هذا الصدد واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، حيث نص القانون فى المادة رقم 25 من على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

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و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .