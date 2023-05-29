رفع 120 طن أتربة ومخلفات صلبة وقمامة في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن أعمال حملة النظافة المكبرة بالمنطقة الصناعية بجمصة مستمرة، وذلك بمشاركه 13 وحدة محليه بنطاق المحافظة.

وقال "مختار" إنه تمت زراعة 50 شجرة مثمرة وتم رفع 120 طن أتربة ومخلفات صلبة وقمامة بأنحاء المنطقة الصناعية بجمصة كما تم ري كافة المسطحات الخضراء التي تم زراعتها منذ بدء الحمله كما تم الاستمرار في ترميم الأرصفة المتهالكة بنطاق المنطقة..

و قال "مختار" انه استمرت أعمال الحملة مكبرة لرفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بالمنطقة المركزية وتم رفع 430 طن قمامة و80 طن اتربة و20 طن نواتج تقليم اشجار بنطاق شرق وغرب ومركز المنصورة من خلال جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء في شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة المنصورة، حيث تم تقليم أشجار الجزر الوسطي بالشوارع الميادين و تقليم النخيل و العمل علي تجهيز زراعه الجزر الوسطي بالنجيل الطبيعي كما تم تشغيل المكنسيات بالطريق السريع وأسفل كوبري سندوب لرفع تراكمات الأتربة.

وقد باشرت الحملة أعمالها بالمنطقة الصناعية بجمصه بإشراف محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئول تشغيل السيارات المكنسية والدكتور عماد النجار مدير عام البيئة وبمشاركة السادة نواب رؤساء المراكز والمدن في كل من المطريه والمنزله ودكرنس وميت سلسيل و حي غرب وحي شرق و اجا وميت غمر والسنبلاوين ونبروه و بني عبيد وجمصه وذلك بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي للمنطقة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والمستثمرين من خلال تجميل مداخل ومخارج المنطقة والشوارع والميادين بها.

و أكد " مختار" أن جهود اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء كل في نطاقه مستمرة للعمل علي تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة المداخل والمخارج للمدن والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة.

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