مؤشرات الأسهم التركية تصعد بعد يوم واحد من فوز أردوغان بالرئاسة

حققت الأسهم التركية مكاسب مع صعود مؤشر «بي.آي.إس.تي-100» القياسي 3.5%، وارتفاع مؤشر البنوك أكثر من واحد بالمئة، حسبما أفادت رويترز.

وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تيليمر حسبما نقلت رويترز : «فوز أردوغان لا يريح أي مستثمر أجنبي، الأكثر تفاؤلا فقط هو الذي يأمل أن يشعر أردوغان الآن بالأمان الكافي على الصعيد السياسي للعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية».

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفًا، اليوم الاثنين، مع إغلاق العديد من الأسواق في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة بسبب العطلات.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، قد أعلن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، أمس الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية.

وأضاف: "بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال كيليشدار أوغلو (مرشح المعارضة)".