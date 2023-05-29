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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممرضة تروي تفاصيل دفنها حية بالمقابر لمدة ثلاث أيام.. فيديو

فتاة
فتاة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن سيدة دفنها زوجها حية طمعًا في الأموال الخاصة بها.

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وقالت الزوجة المجني عليها، إنها تعمل ممرضة، وأنها كانت تعمل في الخارج، و كانت تحصل على أموال كثيرة، وأن زوجها كان يطالبها طوال الوقت بالسفر من أجل إرسال الأموال.

وأضافت المجني عليها، خلال فيديو لها على العربية، أنها في يوم حدث خلال بينها وبين زوجها، بسبب رفضها السفر، فقرر التخلص منها، وقام بوضع منوم في العصير، وبعد ذلك قام بدفنها في المقابر.

وأوضحت أنها ظلت لمدة يومين في المقابر، وبعد صراخ و نداءات كثيرة جاء لها ثلاث شباب، في اليوم الثالث وفتح لها باب المقبرة وخرجت.

وكشفت أن زوجها استخرج لها شهادة وفاة، وتصريح بالدفن، وأنها بعد الإفاقة من المادة التى وضعها زوجها لها في العصير، وجدت نفسها في المقبرة، وأنها شعرت أنها ماتت في الحقيقة.

وأوضحت أن لديها 4 أولاد من زوجها، وأن زوجها قام بحلق شعرها، و كان يعذبها، وكان يضع ثوم على الجرح.

وكشفت أن نجلتها هي من انقذتها، بعد الاتصال بالشرطة.

ودخلت في حالة بكاء على الهواء قائلة :" تزوجت منه دون رضاء من أهلي، ولم يقف معي أحد منهم بعد المشكلة".
 

 

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