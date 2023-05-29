وزير التنمية المحلية: الدولة تنفذ خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة بسيناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بتنمية وتعمير محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل .

وقال، أثناء زيارته لمدينة الشيخ زويد ، إن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة ، وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة .





دعم خطط وجهود الدولة :



وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذى يقوم به أبناء شمال سيناء فى دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية .. مؤكداً على أهمية الدور الذى يقوم به العاملون بالجهاز التنفيذى للمحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى صدور تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة ، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات .



وأضاف وزير التنمية المحلية أن حجم المشروعات التى نفذتها الدولة فى محافظة شمال سيناء منذ عام ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٢ بلغت حوالي ٣١ مليار جنيها .. حيث تم تنفيذ ٩٠٤ مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية ، وعلى رأسها : التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالى .. مضيفاً أنه جارى تنفيذ حوالى ٢٦٢ مشروعا فى عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل الى حوالى ٥٨ مليار جنيها .



ومن جانبها .. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تركيز الدولة فى الأعوام الثمانية الأخيرة على أن تكون سيناء فى قلب خطة التنمية بالدولة من خلال التركيز على محورين هما : التوسع فى مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن ، وبناء الإنسان المصرى والارتقاء بخصائص السكان والتوسع فى الاستثمار فى البشر وبناء القدرات .



وأشارت السعيد إلى أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لشمال سيناء بخطة عام 22/2023 بلغت نحو 8 مليارات جنيها .. لافتة إلى مشروعات الزراعة ، وإنشاء 13 تجمعا زراعيا بالمحافظة ، ومشروعات الطرق ومحطات المعالجة ، ومشروعات الصحة والتى تتضمن تطوير مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبغداد ورمانة وبئر العبد ، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك مشروعات الشباب والرياضة والتى تشمل تطوير استاد العريش وغيرها .

وبدوره .. أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة وفى شتى القطاعات .

وخلال الجولة التفقدية قام الوزيران يرافقهما المحافظ بتفقد وحدة الرعاية الأولية واحدي المدارس بقرية الخروبة وافتتاح معرض المنتجات السيناوية ، وتفقد عدد من الزراعات في منطقة جنوب الخروبة .. وتم افتتاح المركز التكنولوجى بمدينة الشيخ زويد .

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