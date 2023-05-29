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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من فرج عامر علي منصب أحمد ناجي الجديد بالنادي الأهلي

صدى البلد

هنأ فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الكابتن أحمد ناجي على تولي منصب الاشراف علي حراس مرمي النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مبروك عودتك الي بيتك ، اختيار موفق الكابتن محمود الخطيب يختار الكابتن احمد ناجي ليكون خبيرا في اختيار حراس المرمي وتقديمهم للنادي الأهلي".

وكشف أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، عن السر الخفي وراء تراجع مستوى حراس مرمى الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى حراس الزمالك هو عدم الاستقرار الذي يعاني منه النادي الأبيض.

وتابع : عدم الاستقرار يؤدب إلى قرارات غير منضبطة مثل " اللي يلعب وحش يقعد" ده امر غير مقبول في رأيي.

وواصل: "يجب منح حارس المرمى الثقة الكاملة لو أخطأ، لأنه وقتها هيرجع ويكون أقوى من الاول، وشوفنا ده في رد فعل الجهاز الفني للأهلي مع الشناوى لما أخطأ.

واستكمل:" صعب تقييم حراس الزمالك في هذا الوضع غير المستقر، لكن مثلا احمد الشناوي حارس بيراميدز هو أمير الموهوبين".

وواصل : "هناك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب يقدم مستوى رائع،  وأيضًا الهاني سليمان.

واختتم :" فكرة التقييم هتكون مبنية على الحراس الذين يمتلكون عدد كبير من الساعات الدولية أمثال الشناوي في الأهلي.

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