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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتكرمت في قلوب كل المصريين.. أسما إبراهيم تدافع عن عبلة كامل

عبلة كامل - أسما
عبلة كامل - أسما إبراهيم

دافعت الإعلامية أسما إبراهيم عن الفنانة عبلة كامل وعن الدعوة لتكريمها التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أسما في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر (أكيد تكريم الفنان مهم بس الحقيقة عبلة كامل اتكرمت في قلوب كل المصريين والعرب اللي بيحبوها). 

وكان اسم الفنانة عبلة كامل محور بحث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد المطالبة بتكريمها ضمن مهرجان القاهرة السينمائي،  وظهر أحد الاعلاميين الذي قال ان عبلة كامل لا تستحق التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي .

 

عبلة كامل وحقيقة اعتزالها

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في أحد المستشفيات.

وتابع زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مفيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وأتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوة.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا والدكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

واستكمل حديثه: هي أخدت قرار وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش امسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه.

كما كشف حقيقة ابتعادها بسبب وفاة الفنان محمود الجندي طليقها، وقال أشرف زكي: لا محصلش، ولكن عندها قناعات في حياتها أو أشياء خاصة بعيلتها ممكن عشان كدا تقرر تبتعد، وليها أفكارها.

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