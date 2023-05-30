استعدادًا لشتاء 2024.. حي وسط الإسكندرية يواصل تطهير الشنايش والمطابق

تابعت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسيير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش هذا العام، والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل.

وتم تطهير شوارع اليمامة محطة مصر، كفر صقر سبورتنج، الزبرجد الحضرة القبلية، المقتدر الإبراهيمية، المعتمد الحضرة البحرية، ساحة مسجد العطارين، وسيدي قشطم كوم الدكة، ومحمد إسماعيل الرازي محرم بك،مسجد الهادي سادس، ومساكن محرم بك، الشهيد طيار صبري الحضرة الجديدة، وطريق الحرية، وقرية ابيس 9 و8، حيث تم اليوم تطهير ١٦٠ مطبق،بالإضافة إلى ما سبق تطهيره ٤٨٩١ بإجمالي ٥٠٥١ مطبق وجاري.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد ،وخطة ال ١٠٠ يوم للتطهير التي تبدأ من ١ أبريل ٢٠٢٣ استعدادا لشتاء ٢٠٢٤ ، وتحت إشراف عزة سعد حسن رئيس حي وسط.