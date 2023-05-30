عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لشتاء 2024.. حي وسط الإسكندرية يواصل تطهير الشنايش والمطابق

تطهير الشنايش وسط
تطهير الشنايش وسط الإسكندرية

تابعت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسيير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش  هذا العام، والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل.

قرارات جديدة وخطة تطوير .. ختام اجتماعات مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

من رسائل واتساب إلى مزرعة برشيد .. تفاصيل تحرير طالب الإسكندرية المختطف

وتم تطهير شوارع اليمامة محطة مصر، كفر صقر سبورتنج، الزبرجد الحضرة القبلية، المقتدر الإبراهيمية، المعتمد الحضرة البحرية، ساحة مسجد العطارين، وسيدي قشطم كوم الدكة، ومحمد إسماعيل الرازي محرم بك،مسجد الهادي سادس، ومساكن محرم بك، الشهيد طيار صبري الحضرة الجديدة، وطريق الحرية، وقرية  ابيس 9 و8، حيث تم اليوم تطهير ١٦٠  مطبق،بالإضافة إلى ما سبق تطهيره ٤٨٩١ بإجمالي ٥٠٥١ مطبق وجاري.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد ،وخطة ال ١٠٠ يوم  للتطهير التي تبدأ من ١ أبريل ٢٠٢٣  استعدادا لشتاء ٢٠٢٤ ، وتحت إشراف  عزة سعد حسن  رئيس حي وسط.

الاسكندرية اعمال تطهير الشتاء المقبل اللواء محمد الشريف حي وسط الإسكندرية رفع درجة الاستعداد صرف مياه الأمطار لجنة تطهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

دعاء تحصين الطفل من الحسد والسحر.. كلمات وطرق مجربة

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ