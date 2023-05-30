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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رئيس Nvidia: بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين الآن بفضل الذكاء الاصطناعي

جين سون هوانج،الرئيس
جين سون هوانج،الرئيس التنفيذي لـ نفيديا،، REUTERS/Ann Wang

قال جين سون هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia "نفيديا" إن الذكاء الاصطناعي يعني أنه أصبح الآن بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين؛ فكل ما يحتاجونه هو التحدث للكمبيوتر، مشيدا بما سماه بنهاية "الفجوة الرقمية". 

 

وبحسب وكالة رويترز، فإن هوانج قال في منتدى Computex "ليس هناك شك في أننا في عصر جديد للحوسبة “ مضيفا أنه ”يمكنك القيام بأشياء مختلفة لم تكن ممكنة من قبل، والذكاء الاصطناعي مؤهل بالتأكيد". 

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وأضاف هوانج "حاجز البرمجة انخفض بشكل لا يصدق، لقد أغلقنا الفجوة الرقمية. الجميع أصبح مبرمجا الآن، فقط عليك أن تقول شيئًا للكمبيوتر ".

 

وأكد أن السبب في نمو معدل التقدم في الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة هو سهولة استخدامه، مضيفا أن هذا الأمر سيمس حرفياً كل صناعة على حدة".

 

وكشفت شركة نفيديا النقاب عن العديد من التطبيقات الجديدة، بما في ذلك شراكة مع أكبر مجموعة إعلانية في العالم WPP للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي للإعلان الرقمي.

 

ووفقا لـ رويترز فإن شركة Nvidia  حققت نموا كبيرا لتصبح شركة أشباه الموصلات الأكثر قيمة في العالم كمورد رئيسي للرقائق وأنظمة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

 

وتوقعت الشركة الأسبوع الماضي أن تزيد إيرادات الربع الثاني بأكثر من 50٪ وفقا لتقديرات وول ستريت، وقالت إنها تعزز العرض لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي ، والتي تستخدم لتشغيل ChatGPT والعديد من الخدمات المماثلة.

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