لو نفسك في موبايل فلاجشيب وفلوسك على قدك.. هذا هو الهاتف المناسب

تخصص شركة سامسونج الكورية الجنوبية فئة Galaxy S Fan Edition للشباب والفئة المتوسطة، حيث تجمع هذه الهواتف بين المواصفات المتميزة للغاية مع السعر المناسب، حيث تعتبر هواتف هذه الفئة هي البديل الأرخص لهواتف سامسونج الرائدة أو الفلاجشيب.

وبدأت شركة سامسونج في إطلاق هذه الهواتف خلال السنوات القليلة الماضية بدءا من هاتف Galaxy S20 FE ثم بعدها تم إطلاق Galaxy S21 FE الذي يعد الأحدث في هذه الفئة، حيث ألغت شركة سامسونج خطتها في إطلاق Galaxy S22 FE العام الماضي.

ويعد هاتف سامسونج Galaxy S21 FE هو البديل الأرخص لهاتف سامسونج Galaxy S21 الرائد، ويضم الهاتف إمكانات كبيرة بدءا من الشاشة والكاميرا والبطارية الكبيرة مع معالج قوي يقدم أداء كبيرا.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy S21 FE على بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي، مع عدد من الخيارات اللونية المتعددة.