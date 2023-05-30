دولة كبيرة ضحية للحرب التجارية بين الصين وأمريكا

سجلت صادرات ألمانيا إلى الصين تراجعاً كبيرا، في إخلال كبير بقوة الصناعة الألمانية الأقوى في أوروبا لصالح الصين.

وصلت نسبة الصادرات 11.3 % خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالعام الماضي.

ويقول متخصصون، أن ذلك يثير مخاوف بشأن القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي عموماً.

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، "أدى انخفاض الصادرات الألمانية إلى الصين إلى هز أكبر اقتصاد في أوروبا".

وذكرت أن ذلك أثر تراجع قطاع التصنيع الضخم في ألمانيا، مقارنة بأداء قطاع التصنيع في دول أخرى منافسة استفادت من انتعاش الطلب الصيني.

ولفتت إلى أن شركات صناعة السيارات الألمانية تفقد حصتها في السوق الصينية.

كما أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار جعل السلع الألمانية أقل قدرة على المنافسة.

وذكرت الصحيفة، انخفاض صادرات ألمانيا إلى الصين، يقول أن قطاع التصنيع الألماني يعاني من انخفاض حاد منذ بداية هذا العام، مما قد يبطئ النمو بأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

واعتبر المصدرون الألمان أنهم "ضحايا تصاعد التوترات الأمنية والتجارية بين بكين وواشنطن".