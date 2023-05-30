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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تشتد.. إجراء كويتي جديد تجاه الفلبينيين

الكويت - علم
الكويت - علم

نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة، إنه تم إخلاء مركز إيواء السفارة الفلبينية من جميع النزلاء قبل بضع ساعات بالتعاون والتنسيق بين السفارة الفلبينية والقوى العاملة ومباحث شؤون الإقامة في الكويت. 

وذكرت المصادر لـ القبس إن نحو 415 عاملاً من الجنسين كانوا في مركز الإيواء التابع للسفارة الفلبينية وتم نقلهم جميعاً إلى مركز الإيواء التابع للقوى العاملة على أن يتم نقلهم إلى سجن الإبعاد على 3 دفعات قوام كل دفعة نحو 138 فلبينياً سيتم ترحيلهم إلى بلادهم خلال أقل من 48 ساعة.

وأشارت المصادر الي أن سجن الإبعاد في حالة استنفار قصوى استعداداً لاستقبال الدفعة الأولى من أبناء الجالية الفلبينية وعمل جميع الإجراءات المتبعة من تبصيمهم وتصويرهم وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الأخرى

 

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