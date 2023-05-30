بعد تحرير المواطن السعودي المختطف.. أول تعليق من رئيس الوزراء اللبناني

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.

ووفقا لـ "لبنان 24"، قال ميقاتي إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".

وأضاف "نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم إضافة الى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

وقد تمكن الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي الذي خطف قبل أيام في لبنان؛ والقبض علي خاطفيه بحسب ما صرح به قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وكانت صحيفة "عكاظ"، قد أفادت بان المواطن السعودي كان قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير وآخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة منطقة التفاوض لاستلام الفدية.